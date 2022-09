Mathilde BAELDEN MAREY

Ingénieur de formation, j'ai exercé dans des univers allant de la recherche (chercheur à l’INRA) au conseil (Chambre d’agriculture, centre d’insémination, centre de gestion) en passant par le développement (organisme de contrôle laitier) ... en bref, je sais m’adapter !

Grâce à ces expériences et à la collaboration avec différents acteurs (OPA, agro-fournisseurs, collectivités territoriales, coopératives, instituts techniques …), j’ai acquis une bonne compréhension de l'environnement agricole et rural.

J’apprécie le travail d’équipe.

J’ai plaisir à concevoir et animer des formations à destination de publics différents (professionnels, techniciens et cadres).

J’aime la gestion de projets divers et complexes avec des partenaires variés. J’apprécie les échanges entre structures ayant des savoir-faire et une culture complémentaires.



Mes compétences :

Gestion de projet

Travail en équipe

Conseil aux entreprises

Formation

Management

Service client

Gestion budgétaire

Microsoft Excel

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Word

SAS

Communication

Agriculture