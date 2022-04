Sylvain RUFFIER

Dynamique et proactif, j'évolue toujours dans le souci de la performance.



Durant 9 années au sein d'une PME bretonne, j'ai évoluer sur différents métiers (chef de secteur 1.5 an, directeur commercial 4 ans). J'exerce aujourd'hui la fonction de chef de projet depuis 3.5 ans. Véritable bras droit du DG, mes efforts sont orientés vers la recherche de rentabilité.



Aujourd'hui, basé sur France à proximité de Genève, je recherche un poste en Suisse (canton de Genève ou Canton de Vaud) ou je pourrais mettre mon expertise au service d'une autre entreprise.



Mes compétences :

Vente

Gestion de projet

market research

management control

competitive analysis

Visual Basic

Team Management

Supply Chain

Solution Implementation

Sales administration

Process Improvement

Microsoft Excel

Marketing

Market analysis

Loans Administration

Financial Analysis

Export strategy implementation

EDI

Customer Relationship Management

Project leader