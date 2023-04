Auvergnat, technophile, souhaitant évoluer et faire évoluer le milieu agricole, j'ai créé NUTRI-O pour apporter des solution en irrigation, micro-irrigatioin et automatismes associés en Auvergne, en France et à l'export



Mes compétences :

Goutte à goutte

Automatisme

Irrigation

Arrosage

Programmateur

Programmation

Injection d'engrais