Carine VIAL

Jeune femme de 31 ans,en recherche active d'emploi,dans le secteur d'Arles et environ de préférence dans le domaine du commerce, ou autre.

Parallèlement,je suis créatrice de cadeaux évènementiels, d'objets de décoration, d'accessoires et bijoux pour enfants et adultes,dans un univers coloré,activité que j'aimerais amplifier et faire partager.

Je recherche également des revendeurs,dépôts pour pouvoir vendre mes créations et toutes personnes pouvant faire partager et faire découvrir mes créations,afin de me faire connaitre dans ce domaine.



Mes compétences :

Créative

Motivée

Sens relationnel