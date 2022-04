Carine VIAL

Dynamique, spontanée et ouverte, je suis flexible, efficace et rapide dans mes réalisations.



Compétences :

- SMQE : management de la qualité et de l'environnement.

AMDEC / FMEA / HACCP

normes ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, EN9100, référentiels internes ou distributeurs, IFS/BRC.

Qualité opérationnelle, conduite d'audits, gap analysis, plans d'action

- LEAN / Amélioration continue : 5s, PDCA/SDCA, SMED, ...

- Gestion de projet, planification d'essais

- Management de fournisseurs

- Reporting client, suivi de KPIs

- Management transversal, conduite de réunions et workshops en équipes pluridisciplinaires (MFT)

- Très bonne maîtrise de l'outil informatique et systèmes GPAO (SAP)

- Environnements connus : usine (production, process), services supports, laboratoire.

- Secteurs connus: Aéronautique, Agroalimentaire.

- Anglais, allemand, espagnol.



Impliquée dans la sécurité au quotidien, je suis Sauveteur Secouriste du Travail.



Sportive, je suis amatrice de montagne (ski-alpinisme, randonnée, escalade), sports d'extérieurs et aquatiques (canyoning, rafting, ...) et pratique couramment la natation et le tennis.



Amatrice de gastronomie, photographie, et de musique (composition, clavier, mélodica, chant), toujours à la recherche de l'originalité.

Quelques photos sont publiées ici : https://www.flickr.com/photos/anakreenskyrider/



