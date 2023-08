Mathilde CHABAUTY-STEPHENS

Particulièrement attirée par la variété et la richesse des domaines qui caractérisent la fonction Ressources Humaines, j'ai choisi d'orienter ma carrière professionnelle dans ce secteur afin de mieux appréhender les bases caractéristiques de la réalité économique et sociale de l’Entreprise.

Depuis une quinzaine d'années, mon parcours d'étudiante en RH e alternance comme celui de gestionnaire de paie puis de chargée d'études au sein d'une grande structure telle que Electricité de France m'ont permis de développer à la fois une technique métier, une expertise, et de réelles compétences de conseil, d'appui, d'écoute, et de travail en équipe.



A la recherche de nouvelles responsabilités, alliant prise d'intiatives et relations, je suis aujourd’hui très motivée pour répondre aux exigences d'un métier RH et ainsi évoluer en mettant à profit mes compétences et mes idées.



Mes compétences :

SAP HR Gestion des temps (PGI-GTA) Extraction donn

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lotus Notes

Zadig Hypervison