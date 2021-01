Mathilde HERVÉ

Après une thèse portant sur un double enjeu de la conservation de la biodiversité : mieux prendre en compte les espaces agricoles et intégrer la dynamique des paysages avec une approche de scénarios, je suis actuellement en post-doctorat dont la thématique est d'avantage axée sur l'aménagement du territoire, avec une collaboration avec des aménageurs de grands groupes privés dans le cadre de la séquence Eviter Réduire Compenser.

Mes travaux me permettent d'aborder plusieurs points essentiels de l'aménagement du territoire et des procédures réglementaires mais également d'être confrontée aux acteurs locaux (animation d'ateliers de co-construction et d'intelligence collective).



Mes compétences :

Informatique

Cartographie SIG

Ecologie

Vulgarisation scientifique

Communication orale