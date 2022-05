Diplômée d'un Magistère de Marketing direct et d'un MBA e-business, plus de 10 ans d'expérience dans la relation clients multicanal vision 360°, je suis à la recherche d'un poste dans le marketing opérationnel/marketing clients.



Mes expériences nombreuses et variées, dans la V.A.D., en web agency, m’ont permis de conduire les missions suivantes avec succès et passion :

- Création et animation de sites ;

- Génération de leads : collecte naturelle, landing pages, e-mailings, événements, collecte qualifiée, co-registration, affiliation ;

- Développement de stratégies de CRM & e-CRM au travers de campagnes marketing direct multicanal et e-marketing ;

- SEO : référencement naturel, optimisation de sites, contenus, liens ;

- SEM : référencement payant sur la plateforme Google Adwords ;

- SMO : augmentation du trafic et de la visibilité via les réseaux sociaux ;

- Reporting : mesure et analyse de la performance : mise en place et suivi d'éléments de tracking, de KPI, calcul du ROI par canal.





Je reste à votre disposition.



Cordialement

Mathilde Liagre



mathliagre@yahoo.fr

06.72.00.23.68



Mes compétences :

Affiliation

Animation

Communication

Communication 360

Communication 360°

Display

E-business

E-commerce

E-mailing

E-Marketing

Ebusiness

Ecommerce

Emailing

eMarketing

Fidélisation

Internet

Marketing

Marketing direct

Marketing multicanal

Microsoft CRM

Online communication

Prospection

Référencement

ROI

SEM

Seo

Web-marketing

Webmarketing