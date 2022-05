Stéphanie ALIS

Consultante formatrice dans les domaines



Décisionnel et BI

• Conception et mise en œuvre d’outils et de bases CRM/BI

• Définition et mise en place de KPI et de reporting



Connaissance client et modélisation :

• Datamining, Datascience, Modèles prédictifs, Scores, Segmentations, analyses de données



Marketing relationnel / CRM

• Optimisation du ciblage, pilotage, analyse de ROI des campagnes multicanal et programmes de fidélité



• Management et création d’équipe

• Direction de projet / MOA / Product Owner

• Conception et animation de programme de formation

• Enseignement





Mes compétences :

CRM analytique

CRM

Datamining

Statistiques

BI

Business intelligence

Marketing direct

Marketing relationnel

Connaissance clients

Méthode agile

Product Owner

Informatique décisionnelle

AMOA