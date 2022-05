Stéphanie ALIX

Je souhaiterais obtenir un poste en tant qu'aide auxiliaire ou aide éducatrice dans une structure d'accueil pour la petite enfance. En transition professionnelle, je désire me reconvertir dans ce secteur.

Pourquoi ces postes ? Pour mieux appréhender le terrain et en comprendre tous les enjeux et pour être aux côtés des enfants. Pour obtenir le DE d'EJE par la VAE. Et pour postuler à termes sur des fonctions de direction de structure.

Désireuse d’accompagner au quotidien des jeunes enfants dans leur évolution, être aux côtés des familles, travailler en équipe. Pour donner un sens à mon parcours, mes compétences, mes aspirations et mon projet.



Mes compétences :

Restitution

Microsoft Windows

Microsoft Office

Internet

Apple Mac