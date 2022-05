Stephanie ALIX

Animée par la conviction que les hommes sont au coeur des performances des entreprises, j'ai eu la chance de construire mes débuts professionnels dans des structures qui m'ont permis d'apprendre aux côtés de mes équipes.



En tant que responsable d'exploitation, mon quotidien m'offre des missions variées : de la réalisation et du suivi au quotidien de nos objectifs à l'animation de la direction régionale et l'accompagnement des équipes commerce dans leur mission, je suis au coeur de la vie des agences et de la région.



Mes compétences :

Management

Comptabilité

Finance