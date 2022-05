Mathilde LOIR

Ayant suivi un cursus Ingénieur en Agriculture, Agroalimentaire et Bio-ressources à l'ESITPA de Mont Saint-Aignan avec une spécialisation Marketing, Communication et Ingénierie des Produits Agroalimentaires, je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



Ma formation m'a permis d'acquérir une double compétence à la fois managériale (marketing opérationnel, analyses sensorielles, études des panels, communication...) et technique (caractéristiques physicochimiques produits, procédés de fabrication....).



Je suis créative et aime innover c'est pourquoi je porte un fort intérêt pour le marketing, la communication, la recherche et le développement.



Mes compétences :

Mise au normes

Gestion de projet

Études qualitatives

Informatique

Marketing opérationnel

Études marketing

Études quantitatives

Étude de marché

Communication

R&D