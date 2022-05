Mathilde MALARD

Forte de quatre ans d'expérience en Grande Distribution, j'ai acquis des compétences en relation et gestion de clientèle, en vente et négociation, mais aussi en merchandising et développement commercial. Je suis actuellement en poste chez Nestlé Grand Froid en tant que Responsable de Secteur sur la région PACA.



Je m'appuie également sur mon expérience d'un an en tant qu'Assistante Marketing et Commerciale, pendant laquelle j'ai participé aux différentes étapes du développement d'une nouvelle filiale, comme par exemple l'élaboration de nouveaux supports de communication, l'organisation à la participation aux salons, etc.



Au travers de mes différentes expériences, j'ai donc pu être en contact avec tous types de clients, que ce soit en B to B ou en B to C, pour des demandes de services, comme de produits, en France comme à l'international.



Mes compétences :

Vente

Négociation commerciale

Marketing

Informatique

Analyse

Management