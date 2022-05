Mathilde MATTEI

Titulaire d'un Master 2 Management option administration des entreprises et d'un Master RH, j'ai travaillé dans différents domaines : tourisme, formation professionnelle et BTP.



Durant 15 ans, j'ai exercé la fonction de responsable administrative d'un centre de formation et de formatrice.



Depuis 2007, je suis conseil en organisation d'entreprise.



Je suis également professeure en lycée professionnel.



Mes compétences :

développement

formation

organisation

conseil

management

recrutement

prévention

ressources humaines

qualité