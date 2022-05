Mathilde MAZAGOT

Après un DUT en communication des organisations, j'ai complété ma formation par une licence professionnelle TIC option communication publique.

La communication est un domaine éclectique qui m'a donc permis d'aborder des matières variées comme la gestion, le droit, ou encore la sociologie. Au travers d'études de cas pratiques, j'ai pu acquérir de solides bases techniques en matière de communication tant dans l'aspect stratégique qu'opérationnel.

Ma licence professionnelle a complété mon niveau de pratique avec davantage de multimédia et d'outils web mais surtout une spécialisation dans le domaine publique (collectivités, associations, organismes d'Etat).

Dans le cadre de cette licence, j'ai effectué un stage de trois mois qui m'a amenée à travailler sur l'animation numérique d'un territoire.

Grâce à cette expérience, je poursuis maintenant mes études à l'Institut d'Aménagement de Tourisme et d'Urbanisme (IATU) de l'Université de Bordeaux 3. Je prévois ainsi d'obtenir un Master professionnel d'Aménagement et Gestion des Équipements, Sites et Territoires touristiques(AGEST) et de me spécialiser dans le domaine du e-tourisme plus particulièrement.

Parallèlement à ma formation, je poursuis un projet de tourisme social suite à mon stage au sein de l'association des Pep 33. Au travers d'un contrat de service civique, je suis en charge de la commercialisation et la promotion d'un Village Vacances situé à Andernos-les-Bains, sur le Bassin d'Arcachon.



Mes compétences :

E-tourisme

Communication publique