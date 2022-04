Fabienne MAZAGOT

Assistante de direction ventes & marketing dans un hôtel 4 étoiles située en Dordogne, j'ai pu acquérir les compétences suivantes :



Générales

- Assistanat (gestion de rendez-vous, organisation de déplacements, traitement du courrier, récapitulatif de réunions, accueil clients / fournisseurs…)

- Gestion d’un standard téléphonique

- Gestion d’un site internet

- Relation avec la presse (envoi de communiqué, etc), avec les offices de tourisme

- Envoi de la communication interne et externe

- Préparation de salons professionnels

- Elaboration et mise à jour de brochures, dossiers de presse, flyers…

- Mise à jour et suivi de bases de données

- Suivi du travail des collaborateurs et distribution des taches quotidiennes

- Gestion du planning de l’équipe

- Formation des nouveaux employés ou stagiaires

- Commandes et gestion de fournitures





Informatiques



- Pack office: Word, Excel, Power point, Publisher

- Outlook

- Logiciels hôteliers : Sothis, GHM, Frontres, Restores

- Internet





Spécifiques



- Préparation des factures débiteurs, suivi débiteur, réalisation de contrats, etc

- Etablissement de propositions commerciales (devis), suivi des dossiers, facturation, suivi des acomptes et règlements, relance clients/débiteurs

- Organisatrice de séminaires, banquets et mariages, séjours touristiques et coordinatrice de ces différentes manifestations sur site

- Conciergerie (réservations de taxis, trains, avions, voitures de location, restaurants, hôtels, city tour, spectacles…)



