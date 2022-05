Stéphanie BONAMY

Je suis originaire de la région nantaise, après avoir obtenu mon BTS je suis partie travailler à ST-MARTIN aux Antilles où j'y suis restée 13 ans.

Je suis rentrée depuis Juin 2011.

Depuis Octobre 2012, je travaille au BEST WESTERN de la Régate en tant que chef de réception.



Mes compétences :

Accueil

Anglais

Anglais et espagnol

Animation

animation d'une équipe

Commerciales

Comptabilité

Encadrement

Espagnol

Esprit d'équipe

Français

Organisation

Planning

Polyvalence

Relations commerciales

Rigueur

Satisfaction clientèle

Trilingue francais anglais et espagnol