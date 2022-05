Mon nom est Marina CHILO je suis responsable commerciale chez l'InstanTraiteur à Anglet.

Après des études en hôtellerie puis en école de commerce, j'ai débuté ma carrière dans ce métier. J'ai vécu à Bath en Angleterre pendant deux ans afin de découvrir une autre culture et maitriser la langue anglaise. J'ai fait des études dans l'hôtellerie restauration car c'est le secteur qui me passionne depuis toujours. J'ai donc fait un bac technologique hôtelier puis un Bts hôtellerie avec une spécialisation gestion et marketing.

J'ai ensuite poursuivi mes études en licence de Management hôtelier au sein du groupe Sup de Co La Rochelle.

J'ai de nombreuses expériences en hôtellerie et restauration et j'ai effectué mon stage de licence dans un spa. J'ai travaillé au Château des Vigiers en Dordogne en tant qu'attachée commerciale, et à mon retour dans ma région, le Pays Basque, j'ai poursuivi mon expérience au sein d'une résidence hôtelière où ma mission était de développer le segment groupe loisirs.J'ai poursuivi mon parcours professionnel à Biarritz tourisme où j'étais en charge du développement commercial des congrès et séminaires au sein de la ville et de nos centres de congrès. Depuis novembre 2013, je suis responsable commerciale chez l'InstanTraiteur, traiteur évènementiel sur la Côte Basque.



Mes compétences :

Motivée

Dynamique

esprit d'équipe

sérieuse