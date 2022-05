Après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur agroalimentaire, je me spécialise en amélioration continue, Lean et performances industrielles.



J'ai effectué un Mastère spécialisé "Responsable Amélioration Continue et Performance Industrielle" au CESI de Saint Nazaire en alternance chez Nestlé Purina.







Mes compétences :

Lean management

VSM

Kanban

Kaizen

Lean Six Sigma

Amélioration continue