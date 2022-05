Mathilde MELCHY

Titulaire d’un BTS Management des Unités Commerciales depuis juin 2015 effectué en alternance, je suis actuellement assistante de direction en formation au sein d’un restaurant.



Cependant, je souhaiterais continuer mes études en 3éme année de Bachelor Commerce Marketing et recherche à cette occasion un contrat de professionnalisation.



Je suis jeune, pétillante, assidue et motivée.

J'ai l'habitude de travailler en équipe et sait rester enthousiaste et dynamique tout en entretenant une relation commerciale de qualité avec mes clients.



Mes compétences :

Gestion des entreprises

Gestion de projet

Management de la qualité

Relationnel

Management opérationnel

Gestion des stocks

Vente

Restaurants

Travail en équipe

Organisation

Autonomie

Rigueur