Mathilde MEUNIER

Diplômée du Master de Neuropsychologie clinique, réhabilitation cognitive et évaluation péri chirurgicale de l'université Lille 3.

J'exerce actuellement au sein d'un service de soins de suite et réadaptation gériatrique et polyvalent, service de prise en charge des affections de l'appareil nerveux et locomoteur et réalise également des consultations mémoire.

Mes stages m'ont permis d' acquérir de l'expérience au sein de différentes structures de soins telles que les consultations mémoire, l'EHPAD, le service de soins de suite et réadaptation ou l'accueil de jour.

Par ailleurs, j'ai également été formée à la prise en charge de patients en addictologie, concernant l'évaluation cognitive ainsi que la mise en place de rééducation.



Mes compétences :

Addictologie

Gériatrie

Neuropsychologue

Psychologue

Rééducation cognitive

Évaluation cognitive

Soutien psychologique