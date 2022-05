Mathilde MILOT

Dans mon parcours, de nombreuses expériences orientées vers les jeunes publics.

Un début au préau des Accoules à Marseille, espace muséal pour les enfants : une découverte.

Une rencontre avec le musée Malraux du Havre : terrain de recherche pour mon mémoire et la création, à la demande du musée, d'un parcours enfants dans les nouvelles collections de celui-ci, suite à la donation Senn-Foulds.

Une aventure : la recherche et l'étude des différents dispositifs pour les enfants dans les lieux d'exposition en France et à l'internationale, en particulier au Québec.

Une autre rencontre : le Réseau des Grands Sites de France, commanditaire d'une étude sur ses publics.

Une révélation : stage à l'agence de scénographie Harmatan avec la mise en pratique de l'interprétation sur de nombreux projets.

A la suite de mes études, la création de l'association Citémômes.



Mes compétences :

Pédagogie

Médiation

Communication

Développement durable

Art

Scénographie

Tourisme durable