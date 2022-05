Mathilde MONGOBERT

Récemment diplômée Responsable en Gestion des Relations Sociales, j'occupe actuellement un poste d'Assistante Ressources Humaines au sein de SOLEAL Bonduelle.



Convaincue que la formation participe au développement des compétences, mais aussi à reconnaitre ses salariés, je souhaite orienter mes choix professionnels dans cette dynamique.



Aujourd'hui, Linkedin me permet de développer mon réseau et mes compétences par l'échange et le partage d'expériences.



Mes compétences :

Organisation

Rigueur

Adaptabilité

Vente

Secrétariat

Dynamisme

Analyser écouter réfléchir agir

Microsoft PowerPoint

Analyse des besoins

Microsoft Excel

Microsoft Word