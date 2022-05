Mathilde MONTINERI

Titulaire d'un BTS bioanalyses et controles effectués en alternance et d'une licence professionnelle microbiologie industrielle. Mon contrat d'alternance (2eme année de BTS et année de licence) s'est effectué chez Danisco.

Durant ces deux années, j'avais pour mission de réaliser analyses microbiologiques sur des laits fermentés ainsi que la production de yaourts pour la partie innovation.

Puis j'ai travaillé en intérim chez Syngenta en tant que technicienne microbiologiste. Ma mission était de prélever et purifier des champignons pathogènes des plantes à partir des symptomes afin de pouvoir étudier leur comportement vis à vis des différents fongicides produits par Syngenta agro.

Actuellement je suis technicienne microbiologiste chez Ashland Industries France. Ma mission est de vérifier la bonne protection microbiologique de peintures et produits du batiments grâce aux biocides vendus par l'entreprise



Mes compétences :

Agroalimentaire

Analyses microbiologiques

Recherche

Recherche et Développement

Santé