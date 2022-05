Mathilde NAUCHE

De nature très souriante, j’aime faire plaisir aux autres et prône la communication et la cohésion dans une équipe. Mes précédentes expériences en tant que stagiaires dans un showroom de ventes privées et dans divers hôtels renommés, tels que l’hôtel de Crillon et le Hyatt Regency Madeleine, m’ont permis de mieux appréhender le monde professionnel et de développer une rigueur dans le travail avec une clientèle très exigeante ainsi qu'une bonne capacité à gérer le stress.



Mes compétences :

Communication évènementielle

CRM

Marketing opérationnel

Service clients

Management d'équipe

Relation client

Marketing