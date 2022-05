Mathilde NAUD

Diplômée d'une double formation Ingénieure à l'E.I Purpan et d'un Master International MSc Food Identity, je recherche un poste Ingénieure en Développement de Produit ou Qualité dans le secteur de l'Agro-alimentaire.

L'innovation et le lien du produit avec son territoire sont deux enjeux qui me tiennent à coeur.



Mes compétences :

Concevoir plan d'expérimentation

Concevoir questionnaire consommateur qualitatif

Concevoir guide entretien

Sourcing ingrédients agroalimentaire

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Réalisation essais de formulation agroalimentaire

Microsoft Excel

Veille concurrentielle en agroalimentaire

Développement de produit

Veille réglementaire en agroalimentaire

Audit interne agroalimentaire

Concevoir et animer une séance d'analyse sensoriel