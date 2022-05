Mathilde NDOUTOU

Titulaire d'un mastère en management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement.



Riche d'un apprentissage de 3 ans au sein de grand groupe, j'ai intégré les contraintes et les impératifs de la réalité industrielle.



Personne de terrain, autonome, dotée de qualités relationnelles et rédactionnelles.



Je suis disponible de suite dans la région d’île-de-France et peut être mobile dans toute la France en fonction de l'offre.



Mes compétences :

OHSAS 18001

Gestion des déchets

Audit

MASE

ISO TS 16949

ISO 14001, 9001, HACCP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard