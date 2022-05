Mathilde PARMÉ

Créatrice de l'agence Event Arts Expérience, cette année 2014, je lance mon projet d'entreprise : prestations de service, mise en relation et vente pour la coordination d'événement uniquement artistique.



Je souhaite vous faire profiter d'idées novatrices, originales, et créatives pour tous vos types événements grâce à un réseau d'artistes variés.



Mes compétences professionnelles m’ont permis d’acquérir un savoir-faire dans l’accompagnement de projets en partenariat avec diverses structures. C'est plus que du sur-mesure car c'est de l'exceptionnelle que je vous propose.



Mon offre est destinée à tous!



Au plaisir pour une expérience créative & artistique



Mes compétences :

Autonomie

Créativité

Esprit d'équipe

Polyvalence

Organisation d'évènements

Esprit d'initiative

Communication

Social media

Planification

Coordination

Production