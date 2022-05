Mathilde PARMENTIER

Expérience de 8 ans en marketing des Produits de Grande Consommation.



Reconnue pour ma proactivité, mon sens de l'analyse, mon orientation résultats, ma très bonne capacité à gérer des projets multi-fonctionnels et mes qualités relationnelles.



J'ai pu délivrer avec succès les résultats business attendus lors de mes différentes expériences (ex: gain de part de marché, gain de pénétration, amélioration de l'image de marque) via :

- le lancement de rénovations ou d'innovations produits,

- la mise en place de plans d'activations 360° incluant un focus sur la partie digitale,

- le management de projets transversaux.



J'ai pu travailler sur des périmètres locaux et internationaux ce qui m'a permis de développer une bonne combinaison de compétences stratégiques et opérationnelles.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Brand marketing

Communication

Développement durable

Distribution

Grande Consommation

Grande distribution

International

International management

Management

Management interculturel

Marketing

Marketing International

Microsoft CRM