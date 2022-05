Mathilde PARRA

ASSISTANTE DE DIRECTION CONFIRMEE



* UNE SOLIDE FORMATION PROFESSIONNELLE (BAC +2)

Connaissance de la gestion d'entreprise (gestion administrative et financière, ressources humaines, communication), utilisation des outils informatiques, pratique de langues étrangères (bilingue français/portugais)....



* 18 ANS D'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Dont 10 ans en tant qu'assistante de direction.



Mon parcours professionnel et les fonctions exercées ces dernières années, font de moi une collaboratrice polyvalente et autonome.

J'aime relever des défis, prendre des initiatives, et je m'adapte facilement à de nouveaux environnements de travail.



Me contacter : mathildeparra@yahoo.fr



Mes compétences :

Assistante de Direction

Communication

Édition

Français

Médias

Polyvalence

Portugais

Presse

Secretariat

Télécoms