Mathilde PERSONNAZ

Ayant développé pendant quatre ans ma connaissance du marché européen, j'ai acquis une réelle expérience du contact client dans différents contextes culturels. J'ai démontré par là-même un réel sens de l'adaptation ainsi que d'excellentes compétences linguistiques (anglais et italien).



Suite à l'obtention d'un master en qualité et processus, j'ai décidé de réorienter ma carrière en devenant consultante. Dans le cadre de cette activité, j'interviens principalement en France, en Italie et au Royaume-Uni.



Mes compétences :

Anglais

Assistante commerciale

Commerciale

Italien

Process

Qualité