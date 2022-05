Mathilde REJ

Actuellement chargée de recrutement pour un équipementier automobile sur le cambraisis.

Gestion quotidienne de 100 à 200 ETP en totale autonomie.

Titulaire d'un bac +3 en alternance en RH et management , je suis de suite entrée sur le marché du travail.

Je recherche en permanence des opérateurs de production et caristes .

N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Droit du travail

Management