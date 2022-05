Mathilde RENAUD

Parce que par l'accompagnement social (mon 1er métier) je n'arrivais pas à aller au bout de mes idées, je me plonge à présent dans une grande aventure: marchande de nouveauté.

Pour aller à votre rencontre à tous, vous proposer de consommer différemment, pour re-localiser vos achats, lutter contre le gaspillage et la production intensive de déchets. Mais aussi pour vous offrir une bulle de créativité, un instant de déconnexion ou re-connexion à soi.

Une graine dans mon chapeau (mes créations), Graine de cousette (mes ateliers) et L'effet bocal (épicerie-atelier): 3 idées mises à germer qui commencent à pousser!!



Mes compétences :

Informatique

Créativité

Animation de groupes

Analyser écouter réfléchir agir