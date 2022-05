Mathilde RENOU

- Assistante de recherche à l’Université de La Haye dans le domaine du droit européen et plus particulièrement centré sur les questions d’intégration, de clarté et d’efficacité des règlements européens.

- Intérêt particulier pour le droit pénal international et notamment les questions liées à l’application du principe de légalité dans la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux ad hoc et de la Cour Pénale Internationale

- Traductrice et relectrice indépendante de l’anglais au français, du français à l’anglais et du néerlandais au français, avec plus de 6 ans d’expérience dans les domaines du droit, du marketing, du génie électrique et civil, des nouvelles technologies, et plus généralement des communications d’entreprise.





