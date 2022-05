Mathilde RESTOIN

Issue d'une formation d'Assistante Manager (fusion des BTS Assistante de direction et Assistante Trilingue), je possède de fait les bases de gestion concernant les différents départements d'une entreprise.



Ayant occupé divers postes d’assistantes ces dernières années, je suis en mesure, aujourd’hui, d’assister un directeur / manager de manière simple, rapide et efficace. Etre une bonne assistante implique forcément adaptabilité et réactivité dans la gestion de ses missions, aussi polyvalente soit-elle.



Rigoureuse, sérieuse, dynamique, autonome (mais pas solitaire) et véritablement passionnée par mon métier, je suis sûre que mes compétences et mes qualités peuvent vous être utiles aujourd'hui.



Mes compétences :

Informatique

Suivi commercial et administratif

Vente

Linguistique

Organisation du travail

Gestion des commandes

Gestion de portefeuille

Gestion de la relation client