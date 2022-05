Mathilde RICHEL

Journaliste de formation, j'ai réussi ma reconversion professionnelle en me tournant vers les relations presse. En effet, qui mieux qu'une ancienne journaliste pour appréhender au mieux toutes les facettes du métier d'attachée de presse? Cerner au plus près les problématiques de ses interlocuteurs? Angler un dossier de presse ? Savoir l'importance de la réactivité et de la précision des informations communiquées? Anticiper les besoins?

Ma dernière expérience professionnelle m'a amené à communiquer à destination des journalistes, bien sûr, mais aussi du grand public et du mouvement Olympique, a voyager sur les 5 continents, a fréquenter le milieu du sport de haut niveau et de l'Olympisme, a gérer un environnement politique.

C'est cette polyvalence et cette approche transversale des métiers de la communication, mes acquis et mon expérience que je me propose de mettre à la disposition de votre entreprise.



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Événementiel sportif

Journalisme

Journalisme sportif

Le sport

Presse

Relations Presse

Sport