Mathilde RIVET / HACHE

Expérience professionnelle



Depuis décembre 2007 : Responsable projets Marketing - Crédit Coopératif

> Marketing stratégique et opérationnel



Décembre 98 - décembre 2007 : Responsable de projets - Banque Fédérale des Banques Populaires, Marché des Entreprises

> Conception et élaboration de nouvelles offres à destination des entreprises :

- veille économique et concurrentielle, recueil d’informations Réseau, étude et dépouillement d’enquêtes de référence

- définition du contenu des offres et des cibles, approche commerciale

- réalisation des outils de mise en marché (plaquettes commerciales, argumentaires Réseau, modules de formation, site ou page Internet, outil de diagnostic, supports de marketing direct, affichettes…)

- tests avec des Banques Populaires pilotes

Démarche : pilotage de groupes de travail, planification, coordination des interlocuteurs internes et externes

> Animation et suivi :

- participation au lancement des offres dans les Banques Populaires (interventions réunions de formation / information)

- reporting et diffusion des bonnes pratiques

- organisation de réunions Groupe et interventions

> Actions de communication :

- participation à la réalisation de campagnes média nationales

- propositions éditoriales et rédactions ou validations de contenus pour supports internes et externes

- organisation de la participation du Groupe à des salons professionnels

> Participation à l’élaboration du Plan d’Action Commerciale et de Communication du Groupe.



1997 – 1998 : Chargée d’études économiques et financières - Eurostaf (Groupe Les Echos) et Xerfi

Réalisation d’études stratégiques et sectorielles



Mes compétences :

Banque

Marketing