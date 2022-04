Sylvain VIOLLET

Au cours de mes études supérieures, je pensais m'orienter vers le conseil aux entreprises ou le marketing de produits techniques. N'étant ni diplômé d'une "parisienne", ni bilingue français-anglais et à l'époque dans un contexte de l'emploi tendu (1995), je commence en tant que conseiller d'entreprises... artisanales.



Cet accompagnement des artisans, je le fais depuis le début de ma carrière en étendant ultérieurement mon champs de connaissances aux commerçants et aux professions libérales. Pour ces entreprises, j'ai travaillé dans les domaines de la stratégie, la qualité, le marketing, les technologies de l'information et plus particulièrement en bancassurance, depuis 2001, en rejoignant le groupe Banque Populaire.



Toujours persuadé que c'est le tissu des Très Petites Entreprises et PME-PMI françaises qui font la force économique de la France et son rayonnement, je pense que nous avons encore beaucoup à faire pour elles notamment dans l'accompagnement de l'innovation et le développement à l'international.



C'est dans cette perspective que je travaille mon anglais, pour le moment uniquement à titre personnel ; ma fonction actuelle ne le justifiant pas vraiment à titre professionnel.



Mon idéal de job serait d'être le bras droit d'un dirigeant de PME-PMI pour le seconder dans des domaines comme la stratégie, le marketing, la communication, les technologies de l'information, la qualité, l'innovation, l'investissement, le financement, le développement durable et la RSE ; des domaines qui ne demanderaient pas un effectif dédié et permanent compte tenu de la taille de son organisation.



Enfin, je n'exclus pas la reprise d'une entreprise vers mes 45 ans ; au moment où mes 2 filles seront suffisamment grandes pour se débrouiller toutes seules.



Mes compétences :

Word – Excel – Powerpoint

Gestion de projets

Management d'équipe

Photographie

Photoshop

Communication externe

Communication évènementielle

Communication interne