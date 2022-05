Mathilde ROBERT

Issue du milieu de l'industriel en sortant d'ESMOD,puis de la fabrication de pièces uniques sur mesures à l'ENSATT, je suis capable de créer des patrons, de faire des prototypes et des petites séries ou des vêtements de tous les jours, aussi bien que des ensembles élaborés pour de grandes occasions telles que mariages ou baptêmes, ou des spectacles.

J'habille les femmes et les enfants pour toutes les occasions, et pour les hommes, je fais les accessoires de mariage et les déguisements.



Mes compétences :

Couture