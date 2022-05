Mathilde ROBIN

Titulaire d''un Master en ressources humaines, avec une année de spécialisation en travail temporaire. A ce jour, j'occupe un poste d'attachée commerciale sur un secteur généraliste. J'ai pu acquérir une expérience certaine dans le domaine du recrutement, étant donné que j'ai réalisé la majeure partie de mes études en alternance.



Depuis mai 2013, j'ai pu développer mes compétences commerciale, afin de créer, développer et fidéliser un portefeuille clients, au sein d'une agence généraliste à dominante BTP malgrè tout. En parallèle, j'ai eu la possibilité depuis un an de manager une équipe de 3 personnes, ainsi que suivre l'organisation générale de l'agence, tout en maintenant une présence terrain soutenue.



Les challenges commerciaux et le management m'animent et rythment mon quotidien au sein de ce poste.



Désireuse de poursuivre cette évolution de carrière.



Mes compétences :

Commercial

Suivi commercial et administratif

Prospection client

Recrutement

GESTION DU STRESS

Aisance relationelle

Gestion de groupe