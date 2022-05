Mathilde ROUCOULES

Jeune diplômée de l'ENSIAME, école généraliste d'ingénieurs française, je viens également d'obtenir un Master 2 - écologie industrielle et développement durable - suivi à l'Ecole polytechnique Chalmers, en Suède.

Je recherche un poste d'ingénieur environnement où je puisse à la fois mettre en pratique mes connaissances techniques et mes convictions en matière de développement durable. Dotée d'un bon sens des relations humaines, je m'intègre facilement dans un nouvel environnement, ce qui me permet d'être rapidement opérationnelle au sein d'une équipe. Mon souhait est de pouvoir travailler à l'étranger en poste fixe ou par l'intermédiaire de missions.





Mes compétences :

rigoureuse

respect de la diversité

adaptabilité

autonomie et initiative

esprit d'équipe

mobilité

intégrité

bon relationnel et qualité d'écoute