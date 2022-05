Mathilde SCAMPS

Ingénieure agronome INAPG, bilingue anglais et spécialisée en risques environnementaux, mon projet professionnel est de développer votre activité dans le respect de la réglementation environnementale afin de maîtriser nos impacts pour un environnement plus sain



Mes compétences :

Animation de groupes de travail

Elaboration de guides techniques

Management

Travail en équipe et réseau

Développement commercial

Conception et animation de formation

Réglementation environnementale

Communication écrite et orale

Analyse fonctionnelle

Gestion des sites et sols pollués

Diagnostic environnemental

Aménagement urbain

Évaluation environnementale