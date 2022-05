Mathilde SCHMIT-JOSSELIN

Après une expérience de 10 ans au sein de groupes internationaux, j’ai acquis des compétences en terme de

- Contrôle de gestion et reporting financier

- Gestion de portefeuilles immobiliers,

- Financements structurés



A travers ces expériences, j’ai ainsi développé

- Une capacité à travailler en anglais sur des projets multiculturels.

- Un bon niveau de modélisation sur Excel,

- Une capacité à mettre en place des reportings et des outils d'aide à la décision

- Une capacité à gérer des projets en coordonnant l’ensemble des parties prenantes,

- Une capacité à travailler en équipe sur des projets transverses et de manière autonome.



Mes compétences :

Immobilier

Finance

Gestion d'actifs