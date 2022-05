Mathilde SERRE

Mon parcours universitaire, et mes différentes expériences professionnelles ont forgé mon intérêt pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Durant ces années consacrées à la recherche, et à l'écriture, j'ai développé de solides capacités d'analyse, ainsi que des qualités rédactionnelles, et une aisance pour le travail en autonomie. Après une première expérience auprès d'un service de l'Etat, je souhaite désormais partager mes compétences en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, et plus généralement, en matière de promotion de la diversité et de l'égalité des chances.



Mes compétences :

Rédaction

Anglais

Bureautique

Littérature française