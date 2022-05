Mathilde SERRE

Je suis Chargée d'Affaires dans le secteur de la construction chez Socofit, spécialisée dans le domaine de la santé. Je travaille sur des projets de construction et/ou rénovation d'EHPAD et d'hôpitaux principalement, depuis les phases de définition des besoins (faisabilité, programme, choix des concepteurs), jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement, en passant par la conception du projet et le suivi des travaux.



Vous pouvez me contacter par mail (serre.mathilde@gmail.com) ou par téléphone au 06 87 48 36 07.



Mes compétences :

Layout

Sketch up

AutoCAD

Revit architecture

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Gestion de projet

Adobe Illustrator

Equipement technique du bâtiment

Matériaux

Gestion de patrimoine

Urbanisme

Prise de parole en public