Mathilde SIMON

Depuis près de 30 ans, IM Projet (200 collaborateurs – 22.7 M€ en 2018) s'engage auprès de ses clients à faire respecter les objectifs de délais et coûts quelles que soient la complexité et la nature des projets.



Savoir-faire et savoir-être définissent notre identité et sont les facteurs de notre développement dans de multiples domaines : industrie, bâtiment, systèmes d'information, transports, infrastructures…



Les valeurs essentielles qui nous animent sont basées sur la rigueur, l'anticipation, le pragmatisme, la ténacité, la réactivité, l'enthousiasme et l'esprit d'équipe. De grands projets pour votre avenir !



IM Projet collabore, en France et à l'étranger, à la réussite d'opérations dans des domaines variés du Bâtiment, Aménagement urbains, Transports, Systèmes d'Information, Industrie Pharmaceutique :



Dans ces contextes, IM Projet intervient de manière très opérationnelle auprès des équipes de Maîtrise d'Ouvrage, de Maîtrise d'œuvre ou des Entreprises directement.