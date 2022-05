Mathilde SINGER

Au grès de mes expériences professionnelles, j'ai acquis un savoir faire en chimie organique et en gestion de laboratoire



Chimie :

• Chimie des hétérocycles, des sucres et des polymères

• Synthèse en parallèle et synthèse multi-étapes, du µg à 100g

• Réactions sous atmosphère inerte, micro-ondes, métallo-catalysées, radicalaires, à très basse température, hydrogénation à pression atmosphérique et sous pression, chimie « click », macrocyclisation en milieu dilué et pseudo dilué

• Suivi des réactions par HPLC, LC-MS, CCM et RMN

• Purification par HPLC préparative, sur gel de silice (phase normale et phase inverse) de façon manuelle ou automatisée, précipitation, recristallisation…

• Caractérisation des molécules par RMN 1D et 2D (1H, 13C, 19F), LC-MS, UV, point de fusion, DSC, GPC

• Aide à la recherche bibliographique sur Scifinder

• Rédaction des protocoles et résultats en anglais



Tâches administratives et collectives :

• Gestion des stocks de solvants et consommables. Contact avec les fournisseurs et gestion des commandes

• Gestion et entretien quotidien des appareils de laboratoire (balance, évaporateur rotatif, robot de synthèse…). Responsable de la maintenance des appareillages de chromatographie flash

• Gestion de l’enlèvement des déchets

• Présentation hebdomadaire de l’avancement des projets

• Participation à l'encadrement des stagiaires de Master 2 et écoles d'ingénieurs