Mathilde SOLON

Talents et compétences métiers développés :

- Membre du Comité de direction d’un site de production et représentante de l’entreprise à l’extérieur

- Management d’équipe de 4 personnes : évaluation, évolution et transmission de savoir-faire

- Gestion de l’équipe en tant que coordinatrice et facilitatrice des travaux d’équipe : amélioration de la performance et création d’un esprit d’équipe

- Accompagnement du changement lié au transfert d’activités inter sites du groupe

- Responsable de l’interface entre son service et ses homologues sur les 3 autres usines

- Articulation inter-métiers avec la production, le commercial, la direction du site et du groupe

- Collaboration avec le service commercial, les équipes de production et accompagnement client

- Mise en place et mesure des indicateurs de performance du service

- Coordination de projets et source de propositions d’amélioration

- Enthousiaste, adaptable et autonome

- Dynamique, organisée, sens du relationnel et du travail en équipe



Mes compétences :

Pack office

Gestion de projet

Management d'équipes

organisée

Dynamique

Diplomatie

Esprit analytique

Esprit d'équipe

Aisance relationelle

Autonomie

Force de proposition

Adaptabilité