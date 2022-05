Mathilde SUTTER

Passionnée depuis toujours par l'univers de l'hôtellerie, j'ai un master 2 en gestion et management hôtelière, et 7 ans d'expériences en hôtellerie.



J'ai peu a peu gravi les échelons, travaillé dans tous types d'établissements hôteliers et j'étais dernièrement directrice d'un hôtel sur Paris.

C'était un poste tridimensionnel car j'étais en charge de l'opérationnel, du social et du commercial.

Cet hôtel a été en rénovation complète pendant un an et j'étais en charge de ce projet de A à Z, dont sa commercialisation.

C'est pendant cette phase de commercialisation que je me suis aperçue que c'était un domaine qui m'intéressait beaucoup et dans lequel j'étais à l'aise.

J'avais déjà un goût prononcé pour le commercial car j'ai un BTS en management des unités commerciales, mais c'est ma passion pour l'hôtellerie qui a pris le dessus.

Aujourd'hui, je souhaite réunir ces deux centres d'intérêts.



Mon projet actuel est d'intégrer le service commercial et marketing d'un hôtel, d'un groupe hôtelier, ou d'une entreprise en lien avec l'hôtellerie.



Je suis une personne de challenge, très motivée, dynamique, avec le sens du relationnel et une forte capacité d'adaptation.



Mes compétences :

Planification de projets

Recrutement

Marketing

Stratégie commerciale

Gestion d'un hôtel en rénovation

Yield management

Gestion d'évènements

Développement commercial

Prospection de clients

Service clients

Management

Analyse des revenus

Gestion de projet

Tourisme

Gestion hôtelière