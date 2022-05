Mathilde TAILLEZ

Suite à des expériences enrichissantes au sein d'entreprises comme K par K ou le Crédit Foncier et à l’obtention de mon Master 1 et de mon MBA E-business, j'ai décidé de m’orienter vers le métier de chef de projet Web et Print en rejoignant les équipes de Tagora devenue WNP Cross-Canal.



Ainsi, aujourd’hui, je dispose d’une véritable double compétence alliant le marketing et le digital, marquée par une forte affinité pour les problématiques d'acquisition, d’animation et de fidélisation.



Pour en apprendre un peu plus sur mes expériences et mes compétences, découvrez dès à présent mon profil...



Mes compétences :

Adobe :InDesign, Fireworks, Photoshop, Flash

CMS : eZ publish, Wordpress

Langages : HTML, CSS, JavaScript, PHP, XML

Gestionnaire de campagnes : SIM et Neolane

Base de données : Access, SQL

Microsoft Office